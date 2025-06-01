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Hamburg’da 1 Zanlı Gözaltına Alındı

ALMANYA’DA HASTANE YANGINI

Almanya’da, Marien Hastanesi’nde çıkan yangın sonucunda 3 hastanın yaşamını yitirmesi ve 55 kişinin yaralanması üzerine 1 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI

Yangın, Hamburg kenti Hohenfelde semtinde meydana geldi. Yetkililer, gözaltına alınan kişinin 72 yaşında olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Polis, zanlının yarın kundakçılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. Bununla birlikte, zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YANGININ SONUÇLARI

Gece saatlerinde meydana gelen yangında, 84, 85 ve 87 yaşlarındaki 3 hasta hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 55 kişi ise hastanelere sevk edildi. Olayın nedenine dair soruşturma devam ediyor.

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