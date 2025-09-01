Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka’ya dava açtı

TÜKETİCİYİ KORUMA MERKEZİ DAVADA

Almanya’da Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, fiyatlarını artırırken gramajı da azaltan Milka çikolatalarına dava açtı. Çikolata üreticisi Mondelez, “tüketiciyi yanıltmakla” suçlanıyor. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka markasının ürünlerinde yılın başında uygulanan zamların ardından gramajda yapılan azalma için yasal süreç başlattı. Merkezden Armin Valet, 1 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “haksız rekabet” ve “hileli ambalaj” suçlamasıyla Bremen Bölge Mahkemesi’ne başvurduklarını, mahkemenin konuyu ele almasını istediklerini belirtti. Milka, yılın başında kakao fiyatlarının artışını gerekçe göstererek ürünlerine yüzde 48’e varan zamlar yapmış, ardından birçok ürünün gramajını düşürmüştü.

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi’nden gıda uzmanı Valet, birçok tüketicinin Milka çikolatasını alıştıkları ambalajda satın aldığını ve gramajın değişmediğini zannettiğini ifade ediyor. “Ancak tüketiciler aldatılıyor, çünkü 90 grama indirilen birçok Milka çeşidi için müşteri ya aynı parayı ödüyor ya da daha yüksek fiyata satın alıyor.” diyen Valet, Milka çikolatalarındaki gramaj farklılığının ancak yan yana konulup karşılaştırıldığında fark edilebildiğini kaydediyor. Ayrıca, ambalajın görünümünün değişmemesi sayesinde bu durumun kolayca gözden kaçtığını vurguluyor. Merkez, yapılan suistimalleri mahkemeye taşırken, tüketicilerin anlayabileceği netlikte ibarelerin ambalajlarda yer alması için bir karar çıkması amacıyla süreci başlattı.

DÜZENLEMELER TALEP EDİLİYOR

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanı Valet, federal hükümetten halkı yanıltan ambalaj içerikleri hakkında bağlayıcı düzenlemeler talep ediyor. Valet, üreticilerin gramaj değişiklikleri hakkında en az altı ay boyunca bir uyarı ibaresi bulundurmaları gerektiğini, ayrıca ambalajın içeriğe uygun şekilde küçülmesi gerektiğini belirtiyor. Mundoledz’in mevcut yasal boşluğu “utanmazca kullandığını” ifade eden Valet, şirketin yanıltıcı uygulamalarıyla ilgili kendilerine yüzlerce şikayet geldiğini aktarıyor. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, “hileli ambalaj” ile ilgili bir liste tutuyor ve bu listede Milka ürünleri de bulunuyor.

MONDELEZ’DEN SAVUNMA

Milka’nın üretici firması Mondelez, suçlamaları kabul etmiyor ve şirketin şeffaflığının önceliklerinden biri olduğunu savunuyor. Açıklamada, çikolata ağırlıklarının ambalaj üzerinde açıkça belirtildiği, ayrıca müşterilerin sosyal medyada bilgilendirildiği ifade ediliyor. Şirket, fiyat artışının son çare olarak uygulandığını, son dönemlerdeki artışların tedarik zinciri ve hammaddelerdeki artışlardan kaynaklandığı belirtiyor. “Kakao fiyatları son bir yılda neredeyse üç kat arttı” diyen Mondelez, rekabetçi kalmak ve kaliteyi korumak için Milka çikolatalarının ağırlığını bu duruma göre ayarladığını ifade etti.

TÜKETİCİLERDEN OLUMSUZ TEPKİ

Milka’nın ünlü Alp sütlü çikolatası, tüketici örgütü Foodwatch tarafından düzenlenen bir oylamada “Yılın En Küstah Reklam Yalanı” seçilmiş ve olumsuz “Altın Rüzgar Gülü” ödülü almıştı. Milka Alpenmilch çikolatasının fiyatı geçen yıl 1,49 eurodan 1,99 euroya çıkarılmış, kısa süre sonra gramajı 100’den 90 grama düşürülmüştü. Tüketiciler, bu değişikliklerin çikolata fiyatında yüzde 48’lik bir artışa neden olduğunu belirterek Milka’yı olumsuz ödüle layık gördü. Foodwatch’tan Rebekka Siegmann, “Milka, küçülen ambalaj konusunda örnek bir durum yarattı ve bu nedenle tüketiciler onu yılın en küstah reklam yalanı olarak seçti.” değerlendirmesini yaptı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi’nin şikayetçi olduğu Bremen Bölge Mahkemesi, Milka’nın üretici şirketinden yanıt verecek. Mahkeme, dava sürecinin nasıl ilerleyeceğine karar verecek. Mahkeme sözcüsüne göre, olayın sözlü duruşmaya dönüşmesi ve duruşmanın ardından karar verilmesi de mümkün gözüküyor.

MALİ DURUM ANALİZİ

Milka’nın üreticisi Mondelez, artan kakao fiyatlarına rağmen maliyetleri telafi etmeyi başardı ve Avrupa’daki güçlü talep sayesinde ikinci çeyrekteki net satışlarını 8 milyar 980 milyon dolara çıkardı. Buna karşılık Kuzey Amerika’da, satış ciro kaybı yaşandığı bildiriliyor. Mondelez, ABD’deki ekonomik belirsizliklerin tüketici harcamalarını etkilediği ve alıcıları daha uygun fiyatlı markalara yönelttiğini ifade ediyor.