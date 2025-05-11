Hamburg’un Yükselmesindeki İzdiham Sorunları Yaşandı

İZDİHAM VE KUTLAMA

Hamburg’un 7 yıl aradan sonra Bundesliga’ya yeniden yükselmesi sebebiyle düzenlenen kutlamalarda, taraftarların sahaya girmesi sebebiyle önemli bir izdiham yaşandı. Bundesliga 2’nin 33. haftasında Hamburg, SSV Ulm 1846’yı 6-1 yenerken, bu galibiyet sonrası taraftarların sahaya girişi nedeniyle meydana gelen olaylar, birçok kişinin yaralanmasına yol açtı.

TARAFTARLARIN DURUMU

Alman İtfaiye Departmanı’na göre, yaşanan izdiham nedeniyle 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırıldı. Bir taraftarın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Olayların, maç devam ederken ve maç bitimine dakikalar kala başladığı belirtildi. Bu süreçte bazı taraftarların tribünden sahaya doğru hareket ederek reklam panolarını devirdiği kaydedildi.

Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek için müdahalede bulundu. Ligin bitimine sadece bir hafta kalmışken, Hamburg, Köln’ün 1 puan önünde, 59 puanla liderliği sürdürüyor.