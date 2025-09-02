Hamdi Akın, İş Dünyasının Tanınmış İsimlerinden

İŞ DÜNYASINDAKİ ÖNEMİ

Hamdi Akın, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak son dönemde dikkat çeken şahsiyetler arasında yer alıyor. Gerek iş alanındaki yatırımları, gerekse kamu projelerindeki aktif rolüyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Bu bağlamda, “Hamdi Akın kimdir, ne iş yapıyor?” soruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hamdi Akın ile ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında Akfen Holding’i kurarak iş hayatına adım atmıştır. İnşaat, turizm, hizmet ve enerji sektörlerinde önemli yatırımlara imza atan Akın, Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte ve 2005 yılından itibaren TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı görevini de üstlenmektedir. İş dünyasındaki liderliğini sivil toplum alanına taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, TÜSİAD, TİSK ve TÜGİAD gibi çeşitli kuruluşlarda farklı görevler almıştır.

ÖDÜLLERİ VE SOSYAL GÖREVLERİ

Girişimcilik yetenekleri ve sağladığı ekonomik katkılar ile birçok kez “Yılın İşadamı” unvanına layık görülen Hamdi Akın, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödül kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nın (TİKAV) kurucularından biri olan Akın, vakfın Onursal Başkanlık görevini de yürütmektedir. İstanbul doğumlu olan Akın, iş dünyasında elde ettiği başarılarla adını duyurmuş ve Türkiye’nin önde gelen girişimcileri arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

KİŞİSEL YAŞAMINA KISA BAKIŞ

Hamdi Akın, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve 2025 yılı itibarıyla 71 yaşında olacak. Eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayan Akın, genç yaşlarda iş dünyasına adım atarak kayda değer başarılara imza atmıştır. Özel hayatı da kamuoyunda ilgi çekmektedir. 1980 yılında Ülkü Hanım ile evlenen Akın’ın bu evliliğinden Selim ve Pelin adında iki çocuğu bulunuyor. Ne var ki, Ülkü Hanım 1990 yılında hayatını kaybetti. Ardından 1999 yılında avukat Şafak Akın ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Akın’ın bu evliliğinden Zeynep adında bir kızı dünyaya geldi, ancak çift 2012 yılında boşandı. Günümüzde Hamdi Akın’ın resmi olarak evli olmadığı ve kamuoyuna yansıyan bir birlikteliğinin olmadığı biliniyor. İş ve sosyal yaşamında aktif bir rol oynayan Akın, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.