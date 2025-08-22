Hami’nin Ezanı, Cemaatten Tam Not Aldı

10 YAŞINDAKİ HAMI KEL’İN EZAN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Ulu Cami’de, 10 yaşındaki Hami Kel’in okuduğu ikindi ezanı cemaatten büyük övgü aldı. Küçük Hami, özgüveni ve etkileyici sesiyle dikkat çekti. Hami’nin ezan okumaya olan ilgisi 8 yaşında başladığı öğreniliyor ve kendisi cami cemaatinin beğenisini kazandı. Daha önce de çeşitli camilerde ezan okuduğunu ifade eden Hami, “Trabzon Şalpazarlıyım. Daha önceden Kapaklı Fatih Camii’nde Eyüp hocamla birlikte ezan okudum. Şu anda da Kapaklı İlçe Müftülüğü’ne bağlı Bahaeddin Ok Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim görüyorum. Daha önceden akşam ezanı okumuştum, burada da ikindi ezanı okudum. Büyüyünce müezzin olmak istiyorum. Okuduğum ezan vatandaşlar tarafından beğeniliyor, iyi bir tepki alıyorum” dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN DESTEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın böyle eğitimleri desteklediğini vurgulayan Kapaklı Ulu Camii Müezzini Turan Çifçi, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın ‘Gençliğe Değer’ projesi kapsamında her din görevlimiz 10 tane gencimizi, öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyor. Bu öğrencilerimizden biri de Eyüp Hocamızın katkılarının bulunduğu Hami. Hami ikindi namazına gelmişti. Hami’nin özgüveni çok yüksek. Gerçekten projeye uygun şekilde yetişmiş, erdemli ve ahlaklı. Bana ‘hocam ezan okuyabilir miyim’ dedi. Ben de onu dinledim ve ikindi ezanını okumasına izin verdim. Cemaatimizden çok olumlu tepkiler aldık. Tüm cemaat Hami’yi sevdi ve destekledi. Güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Böyle çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

HAMI’NİN ABİSİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Hami’nin çalışkan bir öğrenci olduğunu ifade eden abisi Habib Kel, “Hami’nin 2 yıl önce Kur’an ve cami sevgisi başladı. Evde kendi kendine ezan dinlemeye başladı. Biz her zaman destekçisi olacağız. Hami sevecen ve iyi bir çocuk. Aynı zamanda çok başarılı. Hem okulda hem de Kur’an Kursunda çalışkan bir öğrenci. Kendine sürekli bir şeyler katıyor” diye konuştu.

CEMAATTEN HAMI’YE TAM DESTEK

Genç öğrencilerin daha fazla ezan okuması gerektiğini belirten cami cemaatinden bir vatandaş, “Hami’nin sesi çoğu hocamızın sesinden daha güzel. 10 yaşındaki bir çocuk için bu çok gurur verici bir şey. Biz kendi camimiz olarak bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyoruz. Hocamızın sayesinde böyle evlatlarımız bireysel olarak yükseliyor” dedi.