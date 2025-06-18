Hamile Kadın Beyin Ölümü, Bebek Doğdu

HAMİLE KADININ BEYİN ÖLÜMÜ VE YAŞAM DESTEK CİHAZININ KAPATILMAMASI

Beyin ölümü gerçekleşen hamile bir kadın, yaşam destek cihazından tam 4 ay boyunca ayrılmadı. ABD’nin Georgia eyaletindeki 31 yaşındaki Adriana Smith, hamileliğinin 9. haftasında beyin pıhtısı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Ancak müdahalelere rağmen beyin ölümü meydana geldi. Ailesi belirli bir süre yaşam destek cihazının kapatılmasını istiyordu; ancak eyaletin kürtaj karşıtı yasaları buna engel oldu. Çünkü, fetüsün kalp atışı olduğu sürece annenin yaşam destekten alınması, yasalar gereği kürtaj olarak değerlendiriliyor ve bu da yasak.

DOKTORLAR YAŞAM DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu nedenle, beyin ölümü gerçekleşmiş olan Adriana, 4 ay boyunca makinelerle hayatta tutulmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz Cuma, “Chance” adı verilen bebek, erken doğumla dünyaya geldi. Bebek yoğun bakımda, sağlık durumu belirsiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Doğumun ardından Adriana’nın yaşam destek cihazının Salı günü kapatılması planlanıyor. Adriana’nın annesi April, “Bebeğin yaşaması için dua ediyoruz. Bu yaşadığımız şey tam anlamıyla bir işkenceydi. Kızımın sadece makineyle nefes aldığını görmek çok acı,” şeklinde konuştu.

BEBEKTE OLABİLECEK SORUNLAR

Adriana’nın ailesi, doğmadan önce bebeğin beyninde sıvı birikmesi durumu, yani hidrosefali, olduğunu açıklamıştı. Bebek kör olabilir, yürüyemeyebilir veya doğduktan sonra hayatta kalamayabilir. Ancak aile, “Nasıl gelirse gelsin, onu seveceğiz,” diyerek bebeğe sahip çıkacaklarını belirtti. Georgia eyaletinde 2022’de yürürlüğe giren yasalar, gebeliğin 6. haftasından sonra kalp atışı tespit edilirse kürtaj yapılmasını yasaklıyor. Adriana’nın beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen, doktorlar yasaları ihlal etmemek için yaşam destek cihazını kapatamadı.

YASAL TARTIŞMALAR VE ÖNCEKİ OLAYLAR

Bazı hukukçular, mevcut yasaların bu gibi durumları kapsamadığını ve doktorların cezai yaptırım korkusuyla hareket ettiğini savunuyor. Eyaletin başsavcısı ise, “Bu durumda cihazı kapatmak kürtaj sayılmaz,” diyerek hastanenin yasayı yanlış yorumladığını ifade etti. Daha önce benzer bir olay, 2014 yılında Teksas’ta yaşandı. Marlise Munoz isimli kadın da hamileyken beyin ölümünü gerçekleştirmişti. O zaman da yasalar nedeniyle cihazlar kapatılmamış ancak eşi mahkemeye başvurarak kazanmış ve cihazlar kapatılmıştı. Bu durum, ABD’deki kürtaj yasalarının karmaşıklığını ve tartışmalı yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Aile aynen kararı veremedi, genç bir anne makinelerle hayatta kalmaya çalıştı ve bebek belirsizlik içinde dünyaya geldi.