Hamile Kadın Elektrikli Bisikletten Düşerek Öldü

ACİL DURUM YAŞANDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan 5 aylık hamile Malika Gadeova ve bebeği hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarımeşe ışıklarda gerçekleşti. Malika Gadeova için olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralı kadını ambulansla hastaneye doğru yola çıkardılar.

KAZA ANI VE SONUÇLARI

41 ANG 584 plakalı ambulans, H.D. kontrolünde ışıklarda M.N.K. yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede oraya ulaşan sağlık personeli, yaralı hamile kadını acil olarak hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda ambulansın içinde bulunan yaralılar arasında ambulans şoförü, iki acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.’nin annesi de yer aldı. Onlar da sedyeye alınarak hastaneye sevk edildi. M.N.K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplamda 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Malika Gadeova, ilk olarak özel bir hastaneye götürüldü fakat oradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki Gadeova ve bebeği kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.