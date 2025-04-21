Hamile Kadının Eşi Tutuklandı, B.C

HAMİLE KADININ CESEDİNE ULAŞILMASI

Kastamonu’da bir evde hamile kadının cesedinin bulunmasının ardından kocası tutuklandı. Yapılan incelemelerde yaşının 23 olduğu belirlenen Elif C’nin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik, şüpheliyi tutukladı.

B.C’NİN AÇIKLAMALARI

Adliye çıkışında bir gazetecinin “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusunu yanıtlayan B.C, “Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında.” dedi. Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte, yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak yaşamını yitiren eşinin cesediyle aynı evde bulunduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Arnavutoğlu Caddesi’ndeki bir binadan kötü bir koku geldiğinin bildirilmesi üzerine polis ekipleri eve girdi. Yapılan kontrollerde Elif C’nin bıçaklanarak öldürüldüğü ve sağlık ekipleri tarafından kadının hamile olduğu tespit edildi. B.C, gözaltına alınmasının ardından 1,5 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.