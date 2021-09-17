Hamilelere Delta Varyantı uyarısı

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını hamileleri tehdit etmeye devam ediyor.

Son zamanlarda birçok gebe koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun Delta varyantının hamilelerde ağır seyretmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Aşı ise gebelerin ağır hasta olmasını engelliyor.

COVID-19 mutasyonları vakaların artışına neden oluyor. Delta varyantının yaygın olduğu bu dönemde özellikle hamileler durumdan hayli etkileniyor.

Uzmanlar, Delta varyantıyla birlikte özellikle son 3 ay içerisinde hastane ve yoğun bakıma yatışlarda artış görüldüğünü söylüyor. Ayrıca, geçen yıla göre koronavirüs, gebelerde daha ağır bir tablo çiziyor.

Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamileler ne zaman aşı olmalı?

“Gebelerde ölüm riski 4-5 kat arttı”

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Delta varyantıyla birlikte gebelerdeki ölüm riskinin 4-5 kat artığını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde salgının ilk günlerinden itibaren hamile COVID-19 vakalarının tedavisinin de gerçekleştirildiğini belirten Tekin, “Hastanemizde geçen yılla kıyasladığımızda bir yıldaki gebe ölüm sayısına bu sene Delta varyantı nedeniyle neredeyse bir ayda ulaşıldı. COVID-19 gebelerde gerçekten ağır seyrediyor” diye konuştu.

“Aşılar bebeklerde bir risk oluşturmuyor”

Aşılanmanın bu nedenle büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, “mRNA ve inaktif COVID-19 aşıları, kesinlikle canlı aşılar değil. Bebekte doğumdan sonra bir yan etki oluşturmuyor, aksine antikor oluşmasını sağlıyor. Lütfen gebelerimiz aşıya makul baksınlar, kendilerini korusunlar. Evdeki yaşlılarını ve çocuklarını da düşünerek gebelik süreci ve emzirme döneminde mutlaka aşılansınlar” çağrısında bulundu.