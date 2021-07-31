Hamilelere delta varyantı uyarısı

İngiltere’de yapılan araştırma delta varyantının hamile kadınlarda çok büyük risk taşıdığını gösterdi.

Delta varyantı tüm dünyada can almaya devam ediyor. Koronavirüs ile enfekte hamile kadınların yüzde 99’una yakını aşılı değil. Ancak çeşitli mutasyonlar virüsün orijinalinden çok daha büyük risk oluşturuyor. Son araştırmalar, hastalığın ciddiyetinin de zamanla kötüleştiğini gösteriyor. Yeni bir çalışmada bilim insanları, hem kendilerini hem de bebeklerini korumak için hamilelerin aşı olmasını önerdi.

Bilim insanları, anne adaylarını aşı olmaya davet ediyor. Bir araştırmaya göre, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hamile kadınların yüzde 99’undan fazlası aşısız. Üstelik bu kadınların onda biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak delta varyantıyla birlikte bu oran yedide bire çıktı.

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar bulgularını endişe verici olarak tanımladı. Araştırmanın baş yazarı Marian Knight, “Bu kadar az aşılı hamile kadının COVID-19 nedeniyle hastaneye yatması son derece iyi bir haber.” dedi. Ancak devamında araştırmacı, koronavirüs sebebiyle hamileler arasında hastaneye başvuranların arttığını vurguladı. Özellikle delta varyantı gibi mutasyonlardan daha ciddi şekilde etkilendiklerini belirtti.

Çalışmada, Birleşik Krallık Obstetrik Gözetim Sisteminin (UKOSS) 194 hastaneden aldığı verileri analiz ettiler. Ekip, pandeminin başlangıcından bu yana 3 bin 300’den fazla hamile kadının koronavirüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığını tespit etti. Ancak bununla birlikte, sadece geçtiğimiz hafta 200 kişi hastaneye başvurdu.