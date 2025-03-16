Hamileliği Suçtan Kurtulma Yöntemi Olmadı

BAYRAMPAŞA’DA SUÇ MAKİNESİ KADIN TUTUKLANDI

Bayrampaşa’da, tam 189 suç kaydı ve 472 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunan bir kadın, düzenlenen son operasyonda tutuklandı. Bu suç makinesi kadının 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. 16 Ocak’ta bir evin soyulmasının ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. Hırsızların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 51 ayrı iş yeri, toplu taşıma araçları, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi görüntüleri detaylıca incelendi.

CAMDAN ATLAMAYA KALKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu belirlendi. Hamile olduğu da ortaya çıkan Çiçek, gözaltı işlemi için ekiplerin adresine geldiği sırada camdan atlamaya çalıştı. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaralanmadan yakalanan Çiçek, gözaltına alındı.

Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Çiçek’in suç dosyası oldukça kabarık çıktı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 189 suç kaydının ve 23 ayrı dava dosyasında hakkında arama kaydının bulunduğu belirlendi. Ceylan Çiçek’in, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 472 yıl ertelenmiş hapis cezasına da sahip olduğu dikkat çekti. Hamilelik gerekçesiyle cezalarının ertelendiği belirtilen Çiçek, son karıştığı olayda hapis cezasından kaçamadı.

HAMİLELİĞİNİ KOZ OLARAK KULLANDI

Suç makinesi Ceylan Çiçek, cezaları ertelendikten sonra suç işlemeye devam etti ve gözaltına alındığında hamile olduğu belirlendi. 13 çocuğunun bulunduğu ve 14. çocuğuna hamile olduğu tespit edilen Çiçek’in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 23 Şubat’ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.