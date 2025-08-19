Hamilelikte kaşıntı ciddi uyarı olabilir

KAŞINTININ NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Hamilelik döneminde bazı bireylerde görülen kaşıntının, karaciğer sorunlarından kaynaklanabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, gebelikte kaşıntı ile kolestaz ilişkisi üzerine bilgiler aktardı. Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Dr. Kaya, “Hamilelik sırasında kaşıntı hissedilmesinin pek çok nedeni olabilir. Bebeğin büyümesi ile beraber cildin gerilmesi, hormon değişimleri dolayısıyla gelişen cilt kuruluğu, parfüm veya bazı kumaşlara karşı cilt hassasiyeti bu nedenlerden bazılarıdır. Hormonların kan dolaşımını etkilemesi de kaşıntıyı tetikleyebilir. Ek olarak kaşıntılı ürtikeryal papüller ve gebelik plakları (PUPPP) diye adlandırılan, genellikle geç dönemde çatlak bölgesinde meydana gelen kaşıntılı döküntüler; hamileliğin her aşamasında ortaya çıkabilen prurigo adı verilen, kollar, bacaklar ya da karında görülen kaşıntılı şişlikler de olabilir. Daha ciddi bir neden ise kolestazdır; bu durum, kandaki safra asitlerinin birikmesine neden olan bir karaciğer bozukluğudur ve yoğun kaşıntıya yol açabilir” dedi.

UNUTULMAMASI GEREKEN UYARILAR

Vücuttaki kaşıntının nerede meydana geldiğinin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kaya, “Çoğu hamilelikte kaşıntı genellikle göbek ve göğüs bölgelerinde kendini gösterir, çünkü bu bölgelerdeki cilt önemli değişiklikler geçirir. Bazen hafif kaşıntı normal kabul edilebilir, ancak karın, kollar ve bacaklarda yoğun kaşıntı olması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hamilelik süresince yoğun veya uzun süreli kaşıntı ortaya çıktığında, bir doktora haber verilmesi gerekir. Özellikle son üç ayda artan ve geçmeyen yoğun bir kaşıntı varsa, bu el içi ve ayak tabanında gerilemiyorsa dikkat edilmesi gereken bir alarm olabilir” ifadelerini kullandı.

GEBELİK KOLESTAZI HAKKINDA BİLGİLER

“Gebelik kolestazı, yalnızca gebelik dönemine özgü bir durumdur ve vücuttaki safra yollarındaki işlev bozukluğu dolayısıyla kandaki safra asitlerinin artmasıyla ortaya çıkar” diyen Op. Dr. Kaya, “Bu şikayetlerin başında, ciltte döküntü veya kızarıklık olmaksızın yaşanan yoğun kaşıntı gelir. Risk faktörleri arasında 35 yaş üstü olmak, çoğul gebelik, hepatit C gibi karaciğer enfeksiyonları, karaciğere zarar veren zehirlenmeler ve daha önce gebelik kolestazı geçirilen durumlar yer alır. Belirtiler, döküntüsüz kaşıntıya ek olarak koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, gözlerde sarılık, iştah kaybı, bulantı ve karın ağrısını içermektedir. Bu belirtiler görüldüğünde, erken tanı için mutlaka doktora başvurulmalıdır. Gebelik kolestazı, ölü doğum, bebekte gelişim geriliği, erken doğum ve doğum sonrası solunum sıkıntısı gibi ciddi riskler taşıdığı için dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir durumdur. Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Derneği (ACOG), gebelik kolestazı tanısı almış anne adaylarının 37’nci haftada doğurtulmasını ve takip sürecinde eksik vitamin ve minerallerin tamamlanmasını önermektedir.” dedi.

KAŞINTIYI AZALTMA YOLLARI

Hamilelikte kaşıntının birçok potansiyel nedeni bulunduğu gibi, bu kaşıntıyı hafifletmenin de çeşitli yolları olduğunu aktaran Dr. Kaya, “Cildi tahriş edebilecek kimyasallardan kaçınmak adına parfüm ve deterjanları değiştirmek gerektiği gibi, doğal kumaşlardan yapılmış rahat ve bol giysiler giymek, tahrişi azaltarak cildin havalandırılmasına yardımcı olur. Kuru cildi yatıştırmak amacıyla zeytinyağı, hindistancevizi yağı, shea yağı veya badem yağı gibi yoğun nemlendiriciler kullanılabilir. Nemlendirici kremlerle de gergin cildin rahatlatılması sağlanabilir. Su tüketimini artırarak cildin nemli kalmasına özen göstermek de önemlidir. Ortamın havasını serin ve nemli tutmak, kuru cilt ve sıcaklığa bağlı kaşıntının azalmasına destek olabilir,” şeklinde konuştu.