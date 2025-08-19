Hamilelikte Kaşıntı Kolestaz Belirtisi Olabilir

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KAŞINTI NEDENLERİ

Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, hamilelik döneminde bazı kişilerde görülen kaşıntıların karaciğer problemleriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Kaya, gebelikte kaşıntı ve kolestaz ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. “Hamilelik sırasında kaşıntı hissedilmesinin birçok nedeni olabilir. Bebeğin büyümesine bağlı olarak cildin gerilmesi, hormon değişikliklerine göre gelişen cilt kuruluğu, tercih edilen parfümler veya bazı kumaşlara karşı cilt hassasiyeti bu nedenlerden bazılarıdır. Hormonların kan dolaşımını etkilemesi de kaşıntıyı tetikleyebilir. Ayrıca kaşıntılı ürtikeryal papüller ve gebelik plakları (PUPPP) olarak bilinen, genellikle geç hamilelikte çatlakların çevresinde oluşan kaşıntılı döküntüler de görülebilir. Bunun yanı sıra gebeliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen prurigo adı verilen kaşıntılı şişlikler de görülebilir. Daha ciddi bir sebep ise kolestaz; bu durum, kandaki safra asitlerinin birikmesine neden olan bir karaciğer bozukluğu ve ağır kaşıntıya yol açabilir” diye konuştu.

KAŞINTININ YERİ VE ÖNEMİ

Vücutta kaşıntının nerede yaşandığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kaya, “Çoğu hamilelikte kaşıntı göbeği ve göğüsleri içerecektir, çünkü bu bölgelerdeki cilt çok fazla değişiklik geçirmektedir. Bazen hafif kaşıntı normaldir, ancak karın, kollar ve bacaklardaki yoğun kaşıntı, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hamilelik sırasında yoğun veya uzunca süren kaşıntı ortaya çıkarsa doktorun bildirilmesi gerekir. Özellikle son 3 ayda artan ve geçmeyen yoğun bir kaşıntı varsa, el içi ve ayak tabanındaki kaşıntıların gerilememesi önemli bir alarm olabilir” dedi.

GEBELİKTE YOĞUN KAŞINTININ RİSKLERİ

“Gebelik kolestazı, yalnızca gebelik dönemine özgü bir durum olup, vücuttaki safra yollarının işlev bozukluğu sonucu kandaki safra asitlerinin artmasıyla kendini göstermektedir” diyen Op. Dr. Kaya, “Bu şikayetlerin başında ciltte döküntü veya kızarıklık olmadan yaşanan yoğun kaşıntı gelir. Risk faktörleri arasında 35 yaş üstü olmak, çoğul gebelik, hepatit C gibi karaciğer enfeksiyonları, karaciğere zarar veren zehirlenmeler ve daha önce gebelik kolestazı geçirmiş olmak sayılabilir. Belirtiler ise döküntüsüz kaşıntıya ek olarak koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, gözlerde sarılık, iştah kaybı, bulantı ve karın ağrısıdır. Bu belirtiler görüldüğünde erken tanı için mutlaka doktora başvurulmalıdır. Gebelik kolestazı, ölü doğum, bebekte gelişim geriliği, erken doğum ve doğum sonrası solunum sıkıntısı gibi ciddi riskler doğurabileceği için dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur. Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Derneği (ACOG), gebelik kolestazı tanısı konan anne adaylarının 37’inci haftada doğurtulmasını ve takip sürecinde eksik vitamin ve minerallerin tamamlanmasını önermektedir” ifadelerini kullandı.

KAŞINTIYI AZALTMA YÖNTEMLERİ

Hamilelikte kaşıntının birçok potansiyel nedeni bulunduğu kadar, bu kaşıntıyı hafifletmenin de farklı yolları olduğunu belirten Op. Dr. Kaya, “Cildi tahriş edebilecek kimyasallardan kaçınmak adına parfüm ve deterjanları değiştirmek önemlidir. Ayrıca, doğal kumaşlardan yapılmış bol ve rahat giysiler giymek, tahrişi azaltarak cildin nefes almasına olanak tanır ve ısıya bağlı döküntülerin önlenmesine yardımcı olur. Kuru cildi yatıştırmak için zeytinyağı, hindistancevizi yağı, shea yağı veya badem yağı gibi yoğun nemlendiriciler tercih edilebilir; ayrıca nemlendirici kremlerle gergin cildin rahatlatılması sağlanabilir. Su tüketiminin artırılması da cildin nemli kalmasına katkı olacaktır. Son olarak, ortam havasının serin ve nemli tutulması, kuru cilt ve sıcaklık kaynaklı kaşıntının hafiflemesine yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.