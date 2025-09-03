Hamsi Kotası 400 Bin Ton Belirlendi

HAMSI KOTASI BELİRLENDİ

Türkiye balıkçılığında büyük bir paya sahip olan hamsi, özellikle ihracatta değerli bir döviz girişi sağlıyor. Yeni av sezonunda belirlenen hamsi kotası 400 bin ton olarak açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 av sezonuna yönelik hamsi avcılığına dair kota ve üretim planlamasının nasıl uygulanacağına dair bir talimat yayımladı.

AV SEZONU İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ

Bu talimata göre, 1 Eylül 2025 ile 14 Nisan 2026 tarihleri arasındaki av sezonunda hamsi avcılığı ile ilgili işlemler düzenlendi. Kota miktarının belirlenmesi, kotanın uygulanması, avlanan hamsilerin karaya çıkarılması, nakliyesi, takibi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi konularında gerekli düzenlemeler yapıldı. 2025-2026 av sezonunda Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dahil), Akdeniz ve Ege Denizi’nde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi. Ayrıca, kota miktarının artırılması veya azaltılması konusunda genel müdürlüğün yetkisi olduğu bildirildi.