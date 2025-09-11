Hamsu Köprüsü’nde Çökme Tehlikesi Var

TOPRAK KAYMASI TEHLİKESİ

Bilecik’te yer alan Hamsu Köprüsü’nün ayaklarında meydana gelen toprak kayması, çökme tehlikesini beraberinde getirdi. Güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlayan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Hamsu Köprüsü’nün yeniden yapımına kısa süre önce başlanmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İlgili kurumların konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, bugün köprünün ayak kısmında toprak kayması yaşandı. Bu olay, köprüde çökme tehlikesinin oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk ediliyor. Muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alınıyor. Çalışmalar esnasında bir süredir tek şeritten akan trafiğin tamamen kapatıldığı bildirildi.