Hamza Akman Pendikspor’a Transfer Oldu

GALATASARAY’DAN EYÜPSPOR’A, ŞİMDİ PENDİKSPOR’A

Süper Lig takımı Galatasaray’da beklentileri karşılayamayan ve Eyüpspor’a transfer olan Hamza Akman’ın yeni sezondaki takımı belirlendi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 10 maça çıkan Hamza, toplamda 92 dakika süre alarak 1 asistle skora katkı sağladı. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 300 bin euro civarındadır.

PENDİKSPOR’DAN TRANSFER HAMLESİ

Trendyol 1. Lig’in takımlarından Pendikspor, Hamza Akman’ı transfer ederek dikkat çekici bir adım attı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hamza Akman’ı Eyüpspor’dan ön alım hakkıyla kadrosuna dahil etti. Bu transfer, Pendikspor’un gelecek sezon için yaptığı stratejik hamlelerden biri olarak öne çıkıyor.

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

