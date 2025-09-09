Hamza Güreler, Trabzon’da beraberlikleri değerlendirdi

MAÇIN SONUCU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ümit Milli Takım’ın savunma oyuncusu Hamza Güreler, Trabzon’da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları için üzüntü duyduklarını ifade etti. Hamza, “Kazanmaya geldik ama basit bir golle sahadan beraberlikle ayrıldık. Elimizde fırsatlar vardı fakat değerlendiremedik. Beraberlik de kötü bir sonuç değil” şeklinde konuştu.

GOL YEMEK BİZİ MORALEN ETKİLEDİ

Karşılaşmada yedikleri golü değerlendiren Güreler, “Basit bir gol yediğimizi düşünüyorum, bize yakışmayan bir goldü. Golü attıktan 3-4 dakika sonra bu şekilde bir gol yemek moralimizi bozdu. Ama onun dışında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum” dedi.

TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA YORUMLARI

Başakşehir’deki teknik adam değişikliği hakkında konuşan genç oyuncu, “Çağdaş hoca benim için değerli bir hocaydı. Biraz üzüldük ama inşallah gelecek olan hoca da gençlere şans verir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, milli forma altında savunma oyuncusu olarak gol atmanın kendisi için çok değerli olduğunu ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.