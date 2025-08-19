Hamza Uzun, Taekwondo Milli Takımda

HAMZA UZUN MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı taekwondo sporcusu Hamza Uzun, Taekwondo Genç Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Sporcu, Ankara’da gerçekleştirilen Gençler Milli Takım seçmelerinden başarıyla geçerek bu onura erişti.

Hamza Uzun, Gençler Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra önceki dönemlerde de uluslararası müsabakalarda kazandığı şampiyonluklar ve derecelerle tanınıyor. Ayrıca Balkan üçüncülüğüne de sahip olan sporcu, şu anki başarısını Türkiye şampiyonu unvanıyla taçlandırarak milli takımda yer almayı başardı. Milli davet aldıktan sonra, 19-21 Kasım tarihleri arasında İsviçre’nin Aigle şehrinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 78 kiloda Türkiye’yi temsil edecek.

BAŞARI DOLU BİR GELECEK

Bu başarılar, Hamza Uzun’un taekwondodaki kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Genç sporcunun uluslararası alandaki temsil yeteneği, Türkiye’nin taekwondo alanındaki gücünü de pekiştiriyor. Yetenekli sporcunun gelecekte daha büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.