Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Uyuşturucu Ele Geçirildi

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bir tırda 115 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği belirlenen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda durdurdu.

TIRTAN DORSESİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU

Narkotik dedektör köpeği Carlos’un da görev aldığı arama sırasında, tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk bulundu. Bu operasyonda tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.