Han’dan İtidal Çağrısı: Yoon’un Azil Davası

GÜNEY KORE’DE İTİDAL ÇAĞRISI

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden azline dair vereceği nihai karar öncesinde saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Han, siyasi partilere, “Yasa dışı protestolar ya da şiddeti kışkırtabilecek ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum. Şimdi, toplumumuzun istikrarını ve varlığını siyasi çıkarların önüne koymanın zamanıdır” dedi. Yoon’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin sona yaklaştığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HÜKÜMET TOPLANTISI

Geçici Devlet Başkanı Han, Anayasa Mahkemesi’nin Yoon’un azline dair nihai kararının verileceği Cuma günü gerçekleşecek duruşma öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin tartışıldığı hükümet toplantısında, bu karara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. “Ne olacağından bağımsız olarak, verilecek kararı hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde sakin ve saygılı bir şekilde kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Halkımızın gücü ve bilgeliği etrafında yeniden birlik olursak, mevcut karmaşa ve krizi aşabiliriz” diyerek yasa dışı veya şiddet içeren eylemlere tolerans göstermeyeceklerini hatırlattı.

SİYASİ PARTİLERE SORUMLULUK VURGUSU

Siyasi parti temsilcilerine yönelik itidal çağrısını yineleyen Han, “Toplumumuzun istikrarını ve varlığını siyasi çıkarların önüne koymanın zamanıdır” şeklinde konuştu. “Lütfen bölünme ve çatışmaya değil, toplumsal uyuma katkı yapan sorumlu bir tutum sergileyin. Yasa dışı protestoları veya şiddeti kışkırtabilecek ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

YÜKSEK TEBESSÜM GÜNÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un azline ilişkin nihai kararın Cuma günü verileceği açıklandı. Yoon, 3 Aralık’ta “muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiası ile sıkıyönetim ilan etmişti. Bu gerekçeyle Ulusal Meclis tarafından Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon’un azline dair kesin kararını Cuma günü açıklayacak. Ayrıca, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı’nın, Yoon karşıtları ve destekçileri arasında olası gerginliklere karşı 14 bin personel ile önlem alacağı belirtildi.