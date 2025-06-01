Han Yunus’taki Saldırıda Neccar Hayatını Kaybetti

HAMDİ EN-NECCAR’IN HAYATINI KAYBETMESİ

İsrail’in 24 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar, hayatını kaybetti. Yerel sağlık kaynaklarına göre, Neccar, İsrail güçlerinin düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralanmıştı. Açıklamada, 9 çocuğunu kaybeden ve tedavi gören Neccar’ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

DOKTOR ELA EN-NECCAR’IN KAZASI

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 24 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, doktor Ela en-Neccar’ın hastaneye gitmek üzere evden çıkmasının ardından evinin hedef alındığını bildirdi. Burş, İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar’ın, en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9’unun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ayrıca, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar’ın eşi Hamdi en-Neccar ve bir çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.