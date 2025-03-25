Han Zheng, Novartis CEO’su İle Görüştü

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI NOVARTİS CEO’SU İLE GÖRÜŞME YAPTI

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, pazartesi günü Novartis’in CEO’su Vas Narasimhan ile bir araya geldi. Bu buluşmada Han, Novartis’in “küresel sağlığa önemli katkılarda bulunan dünyaca ünlü yenilikçi bir ilaç şirketi” olduğunu ifade etti.

İNOVASYON DESTEKLENİYOR

Han, Çin hükümetinin yenilikçi ilaçların araştırılması ve geliştirilmesini teşvik ettiğini açıklayarak, “fikri mülkiyet haklarının korunmasını yasalara uygun şekilde güçlendirmeye” devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Novartis gibi yabancı şirketler için daha iyi bir inovasyon ortamı yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

İŞBİRLİĞİ VE FIRSATLAR

Han, Novartis’in Çin’in sunduğu fırsatları değerlendirerek avantajlarını tam olarak kullanmasını ve iki taraf arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirip genişletmesini umduğunu belirtti. Aynı zamanda, Çin’deki gelişimini artırmak için daha fazla adım atılması gerektiğini dile getirdi.