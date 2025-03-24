Hanak’ta Ambulans Kazası: 3 Yaralı

AMBULANS KAZASI MEYDANA GELDİ

Ardahan’ın Hanak ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen bir kaza sonucu ambulans yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 3 sağlık personeli yaralanırken, olay Hanak-Damal karayolu üzerindeki mesire alanı yakınlarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

F.A. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen ambulans, kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada sürücü F.A. ile sağlık personeli A.N.I. ve H.D. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ve tümü Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.