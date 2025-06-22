Hande Altaylı, Edebiyat Dünyasında Başarılıdır

HANDE ALTAYLI’NIN EĞİTİMİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Medyada sık rastlanmasa da Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, edebiyat ve medya alanında kayda değer bir konuma sahip. “Fatih Altaylı’nın eşi kimdir?” sorusu üzerine, Hande Altaylı’nın eğitimi ve kariyeri dikkat çekiyor. Hande Altaylı, 1971 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

EDİBİYAT DÜNYASINA ADIM ATMASI

Fatih Altaylı ile 1995 yılında evlenen Hande Altaylı, uzun yıllar reklam yazarlığı yaptıktan sonra edebiyat dünyasına geçti. İlk eserini “Aşka Şeytan Karışır” olarak 2006 yılında yayımladı. Aynı zamanda “Maraz” ve “Kahperengi” isimli romanları da büyük ilgi gördü. Özellikle “Kahperengi” adlı eseri, televizyon dizisi olarak uyarlandı ve bu durum, Hande Altaylı’nın edebi başarısını daha geniş kitlelere ulaştırdı.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Hande Altaylı, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Fatih Altaylı ile evliliğinden Zeynep ismini verdikleri 2005 doğumlu bir kızları bulunuyor. Eşiyle birlikte sakin bir yaşam sürmeyi seçen Hande Altaylı, kariyerine ve eserlerine odaklanmayı sürdürüyor.