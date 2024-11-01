“Hande Ataizi, Fethi Pekin’le Kısa Evliliği Hakkında Konuştu!”

HANDI ATAIZI’DAN GEÇMİŞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Hande Ataizi, 2004 yılında sadece bir gün süren Fethi Pekin’le olan evliliği hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ataizi, “Bir inat uğruna evlendim. Karşı taraf evliliği istemiyordu. ‘Yaptım’ demek için o evliliği yerine getirdim. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur.” ifadelerini kullandı. Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına katıldı ve 20 yıl aradan sonra bu özel konuyu gündeme taşıdı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ KONUŞMASI

Bir izleyicinin “1 günde evlilik sözleşmesi yapıp mı ayrıldınız?” şeklindeki sorusuna Ataizi, “Evet ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu. Onu annem önermişti zaten. O evlilik olayı inada binmişti. Karşı taraf evliliği istemiyordu. ‘Yaptım’ demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur.” şeklinde yanıt verdi.

HAYATIYLA İLGİLİ DUYGUSAL ANILAR

Aynı zamanda oyuncu, yaşamında yok olmak istediği bir dönemin de geçtiğini vurguladı: “Yukarıdan koç olarak bir hayat şansı tanındı ve hamile olduğumu öğrendim. Hiçbir şeyin tat vermediği ve her şeyin boş geldiği bir dönemdi. Derken hediyem geldi.”

HATIRALARINI SİLMEK İSTEMİYOR

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “İmkanın olsa hangi hatıranı silersin?” sorusuna da Hande Ataizi’den çarpıcı bir yanıt geldi. Ataizi, “Bir kere tuvalet penceresini hiç silmem, niye sileyim ki? Sanki genelevin penceresinden kaçtık! Çekilmek istememişim paparazzilere, pencereden çıkmayı tercih etmişim. Benim için yüz karası bir şey değil. Hiçbir şeyi silmek istemezdim. Bir günlük evliliği de silmezdim, enteresan bir kere. Sıkıcı değilim.” diyerek geçmişini kabullenmiş olduğunu belirtti.