Hande Baladın Fenerbahçe’ye Geçti

HANDE BALADIN’IN YENİ ADRESİ

Son zamanlarda gösterdiği etkileyici performans ile dikkat çeken Hande Baladın, kulüp kariyerindeki başarıları kadar A Milli Takım’daki katkılarıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor. Taraftarların ve spor medyasının merakla takip ettiği “Hande Baladın Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?” sorusu için yanıt arayışları yoğunlaştı. Peki, Hande Baladın Fenerbahçe’ye mi transfer oldu?

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Medicana, 2025 sezonu için kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla milli smaçör Hande Baladın’ın sarı-lacivertli takıma katıldığını duyurdu. Açıklamada, Hande’nin başarılarla dolu kariyerine ve altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı’na veda ettiğine vurgu yapıldı. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Hande Baladın, 2015 yılında profesyonel hayatına adım attı. Geçmişte Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor gibi takımlarda da görev alan Baladın, en son Eczacıbaşı Dynavit’te forma giymekteydi.

MİLLİ TAKIMDAN FENERBAHÇE’YE

Milli takım performansıyla ve yüksek seviye istikrarıyla tanınan Hande, artık Fenerbahçe Medicana formasıyla başarıyı hedefleyecek. Kulüp açıklamasında, “Çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” sözleriyle, hem oyuncuya olan güveni hem de yeni sezon hedeflerini ifade etti. Bu transfer, Fenerbahçe’nin yeni sezon için şampiyonluk iddiasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.