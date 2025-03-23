Hande Erçel’in Marie Claire Pozları Şaşırttı

ÜNLÜ OYUNCU HANDE ERÇEL İSPANYA’DA TATİL YAPTI

Ünlü sanatçı Hande Erçel, İspanya’da tatil yaptıktan sonra Marie Claire dergisinin nisan sayısı için kamera önüne geçti. Erçel’in tercih ettiği cesur elbise ve farklı imajı, hayranlarını oldukça şaşırttı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte İspanya’ya giden Erçel, dünyaca ünlü derginin nisan sayısı için titiz bir çalışma yürüttü.

HANDE ERÇEL’İN YENİ GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gündeme gelen Hande Erçel, son olarak dijital bir platformda yayınlanan Rüzgara Bırak adlı dizideki cesur sahneleri ile konuşulmaya başlandı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü isim, yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Erçel, Marie Claire dergisinin nisan sayısı için özel pozlar vererek, derginin kapağını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

HANDE ERÇEL’İN PAYLAŞIMI ÜZERİNE YAPILAN YORUMLAR

Erçel’in paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismi tanımakta zorlandı. Kullanıcılar, Hande Erçel’in fotoşopla fazla değiştiğine dair yorumlarda bulundu. Yorumlarda “Fotoşopu abartmışsınız”, “Bana Hande’mi geri verin”, “Bu fotoğraf Hande Erçel’den başka herkese benziyor” ve “Bu kişinin Hande Erçel ile alakası yok” gibi ifadeler dikkat çekti.