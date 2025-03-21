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Hande Erçel Marie Claire Kapak Çekiminde

HANDY ERÇEL İSPANYA’DA TATİL YAPTI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, İspanya’daki tatilinin ardından Marie Claire dergisinin nisan sayısı için kamera karşısına geçti. Hande Erçel’in cesur elbise tercihi ve farklı görünümü, hayranlarını oldukça şaşırttı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte İspanya’ya giden oyuncu, Marie Claire dergisinin nisan sayısı için objektif karşısına geçti. Cesur bir elbise seçen Hande Erçel’in son görünümünü hayranları tanımakta zorluk çekti.

CESUR SAHNELERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan “Rüzgara Bırak” isimli dizisindeki cesur sahneleri ile gündemde olan Hande Erçel, sosyal medyada aktif bir şekilde yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erçel, en son Marie Claire dergisinin nisan sayısı için özel pozlar verdi. Derginin kapağını sosyal medya hesaplarından paylaşan Hande Erçel’in bu paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel’in fotoğraflarını gördükten sonra ünlü ismi tanımakta zorluk yaşadı. Kullanıcılar, Hande Erçel’in fotoşop ile çok fazla değiştiğini belirterek, “Fotoşopu abartmışsınız”, “Bana Hande’mi geri verin”, “Bu fotoğraf Hande Erçel’den başka herkese benziyor”, “Bu kişinin Hande Erçel ile alakası yok” gibi yorumlar yaptı.

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