Hande Erçel Ödül Töreninde Gündem Oldu!

HANDE ERÇEL’İN ÖDÜL GECESİNDEKİ BAŞARISI

Hande Erçel, ‘Harper’s Bazaar Women of the Year 2024’ ödül töreninde ‘Yılın Dijital Yıldızı’ ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Erçel, bu ödül gecesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hande Erçel, film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği bu özel gecede önemli bir yer tuttu. Şıklığıyla da övgü toplayan ünlü oyuncu, davetin yıldızlarından birisi oldu.

GÖNDERMELİ KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük beğeni alan Hande Erçel’in ödül konuşması oldukça dikkat çekiciydi. Hande Erçel, “Aslında pek konuşmayı seven biri değilim, bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden” sözleriyle konuşmasına başladı. Devamında, “Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel, çok gurur verici” diyerek cesaretlendirici bir mesaj verdi.

SOSYAL MEDYADA YANSIMALAR

Hande Erçel’in bu konuşması sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir yankı buldu. “Bu zamana kadar her yapılana susmuştu”, “Sert eleştirilere güzel yanıt”, “Ya ne engeli ne diyor” gibi yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncunun yanıtı, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir tartışma konusunu oluşturdu. Hande Erçel, hem ödülü hem de konuşmasıyla bu gecenin en dikkat çeken ismi oldu.