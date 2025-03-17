Hande Erçel Ve Arzu Sabancı’nın Yakınlaşması

ÇİFTİN İLİŞKİSİNE YENİ BİR BOYUT

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı hızla devam ediyor. İkili hakkında azımsanmayacak bir gelişme gündeme geldi. Başlangıçta bu ilişkiye mesafeli yaklaşan Arzu Sabancı’nın tutumunun değiştiği görüldü. Son günlerde yaşanan olaylar, Hande Erçel’e karşı daha sıcak bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

ARZU SABANCI’DAN BEĞENİ

Hande Erçel’in Paris Moda Haftası’nda gerçekleştirdiği şık ve dikkat çekici paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşımlardan en dikkat çekeni, Arzu Sabancı’nın bu gönderileri beğenmesi oldu. Bu durum, magazin camiasında “Müstakbel gelinine artık onay verdi” şeklinde yorumlandı.

GEÇMİŞTEKİ ENDİŞELER AŞILDI

Hakan Sabancı’nın geçmişteki çapkınlıkları, Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak yaklaşmamasıyla ilgili iddiaların yayılmasına neden olmuştu. Ancak son gelişmeler, Sabancı’nın Hande Erçel’e karşı daha olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor.