Haberler

Hande Erçel Ve Arzu Sabancı’nın Yakınlaşması

ÇİFTİN İLİŞKİSİNE YENİ BİR BOYUT

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı hızla devam ediyor. İkili hakkında azımsanmayacak bir gelişme gündeme geldi. Başlangıçta bu ilişkiye mesafeli yaklaşan Arzu Sabancı’nın tutumunun değiştiği görüldü. Son günlerde yaşanan olaylar, Hande Erçel’e karşı daha sıcak bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

ARZU SABANCI’DAN BEĞENİ

Hande Erçel’in Paris Moda Haftası’nda gerçekleştirdiği şık ve dikkat çekici paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşımlardan en dikkat çekeni, Arzu Sabancı’nın bu gönderileri beğenmesi oldu. Bu durum, magazin camiasında “Müstakbel gelinine artık onay verdi” şeklinde yorumlandı.

GEÇMİŞTEKİ ENDİŞELER AŞILDI

Hakan Sabancı’nın geçmişteki çapkınlıkları, Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak yaklaşmamasıyla ilgili iddiaların yayılmasına neden olmuştu. Ancak son gelişmeler, Sabancı’nın Hande Erçel’e karşı daha olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekerlekli Sandalyeye Bağlı Sanatçı Başarıya Koşuyor

Batman Gercüş'te tekerlekli sandalyeye bağımlı el sanatları ustası Heybetullah Yarba, 12 yıllık zorlu süreçten sonra açtığı marangoz atölyesi ile ailesini geçindiriyor.
Haberler

Konya’da Narkotik Operasyonunda 60 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 60 kişi tutuklandı ve 44 operasyonda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.