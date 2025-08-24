Haberler

Hande Erçel Ve Hakan Sabancı Ayrıldı Mı?

ŞAŞIRTICI HAMLELER

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu defa ilginç bir gelişmeyle gündemi sarsıyor. Geçmişte birçok kez ayrıldıkları öne sürülen çift, söz konusu iddiaları her seferinde yalanlasa da son sosyal medya hareketleri birçok soru işaretine yol açtı. Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını aniden silerken, kısa bir süre sonra aynı davranış Hakan Sabancı’dan geldi. Bu durum, “Çift yollarını ayırdı mı?” sorusunu tekrar akıllara getirdi.

AYRILIK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Erçel ve Sabancı’nın ilişkileri boyunca ayrılık konuları sıkça gündeme geldi. Özellikle Hande Erçel’in Barış Arduç ile yer aldığı “Rüzgâra Bırak” ve “Aşkı Hatırla” projeleri sonrası çıkan söylentiler, daha da alevlenmişti. Bununla birlikte, ikili her fırsatta birlikte olduklarını belirterek bu iddiaları çürütmeyi başarmıştı. Ancak son yaptıkları sosyal medya paylaşımları, ayrılık söylentilerini yeniden canlandırdı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

