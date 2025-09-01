Hande Erçel Ve Hakan Sabancı Ayrıldılar

Ayrılığın Resmileşmesi

Geçen hafta Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkileri sona erdi. Çift, sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını silerek ayrılıklarını resmileştirdi. Bu durum, arka planda farklı spekülasyonları ortaya çıkardı. Özellikle Arzu Sabancı’nın ilişkiye onay vermediği yönündeki iddialar dikkat çekti. Şu günlerde haksızlık iddiaları gündeme gelirken, Hakan Sabancı, “Aldatma söz konusu değil” diyerek açıklama yaptı. Ayrılığın arkasında ailevi görüş ayrılıklarının bulunduğu öne sürüldü.

Yorumlar ve Aile Desteği

Arzu Sabancı’nın başlangıçtan beri mesafeli olduğu, oğluna “tekrar düşün” uyarısında bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Magazin kulislerinde, Hande Erçel’in evlilik konusunda adım atmayı istediği, Hakan Sabancı’nın ise buna sıcak baktığı konuşuluyor. Ancak süreç ciddileşince aile onayı alınamadı. Ayrılığın ardından görüntülenen Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda objektiflere yansıdı.

Görüntüler Üzerine Tepkiler

Hakan Sabancı’nın neşeli halleri dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarının yorumları “Hakan Sabancı felekten bir gece çalmış” şeklinde öne çıktı. Öte yandan, Hande Erçel ise ayrılık sonrasında moralsiz bir şekilde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Erçel, “Konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim. Zafer Bayramı’nız kutlu olsun” diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. “İhanet mi var?” sorusuna da yanıt vermemesi, söylentileri daha da artırdı.

Hakan Sabancı’dan Açıklama

Tüm bu iddiaların ardından Hakan Sabancı, ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı. Gel Konuşalım programında, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tamamen özel hayatımıza dair bir durum. Ama aldatma gibi bir mesele söz konusu değil.” diyerek, durumla ilgili bilgi verdi. Bu süreçte yaşanan olaylar, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor.