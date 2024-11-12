Hande Erçel ‘Yılın Dijital Yıldızı’ Ödülünü Aldı

HANDE ERÇEL ÖDÜLÜ KAZANDI

Hande Erçel, ‘Harper’s Bazaar Women of the Year 2024’ töreninde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Son dönemlerde hem değişimi hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Erçel, ödül gecesinde dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği bu prestijli etkinlikte övgü dolu yorumlar aldı.

GÖNDERMELİ KONUŞMA

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hande Erçel’in ödül konuşmasında yaptığı göndermeler dikkat çekti. Konuşmasında “Aslında pek konuşmayı seven biri değilim, artık bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden” diyen Hande Erçel, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel’e yönelik “Bu zamana kadar her yapılana susmuştu”, “Sert eleştirilere güzel yanıt” gibi yorumlar yaptı. Bazıları ise “Ya ne engeli ne diyor” şeklinde eleştirilerde bulundu. Ödül töreni, Erçel’in kariyerindeki bu önemli yeni adımını pekiştirmiş oldu.