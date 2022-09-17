Hande Erçel’e kötü haber! Kanser tedavisi görüyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi’den kötü haber geldi. Küçük kızın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Milyonlar tarafından takip edilen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncu Hande Erçel’in 2,5 yaşındaki yeğeninin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. Minik Aylin Mavi’nin kanser tedavisi gördüğü iddiası bir televizyon programında gündeme getirilirken, gözler Hande Erçel ve ablasına çevrildi.

“HANDE ERÇEL’İN YEĞENİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR”

Henüz 2,5 yaşında olan ve sosyal medyada dolaşan videoları ile şimdiden takip edilen Aylin Mavi Yıldırım, Hande Erçel’e olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Minik Mavi’nin hastalığı ile ilgili ilk bilgiyi ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucularından Arto verdi.

Arto, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Üzücü bir haber var Hande Erçel’in yeğeni Gamze Erçel’in kızı Mavi’den… Kanser tedavisi görmeye başladı. 2,5 yaşındaki Mavi Yıldırım’a kanser teşhisi konuluyor. Mart ayında karnındaki şişkinlikten dolayı hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor.”

KARNINDA OLUŞAN ŞİŞLİK ŞÜPHELENDİRDİ

Küçük Mavi’nin hastalığının, karnındaki şişlikler sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Şişliklerden şüphelenen anne ve babası, küçük kızlarını şüphe üzerine hastaneye götürünce üzen haberi öğrendi.

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Bu iddia üzerine gözler Hande Erçel ve küçük Mavi’nin annesi ile babasıne çevrilirken, üç isimden herhangi bir açıklama veya paylaşım gelmedi.