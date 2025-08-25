Hande Ve Hakan Ayrıldığına Dair İddialar

HANDY ERÇEL VE HAKAN SABANCI’NIN SESSİZ HAMLESİ

Son günlerde gündemi meşgul eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya üzerinden yaptıkları hareketle yeniden dikkatleri üzerine çekti. İlişkileri süresince sıkça ayrılma iddiaları ile anılan çift, bu sefer sessiz ama oldukça dikkat çekici bir adım atmış durumda. Hande Erçel, kısa bir süre önce Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Aynı hamle, Hakan Sabancı tarafından da tekrarlanarak çiftin ilişkisiyle ilgili merak uyandıran bir durum yaratıldı. Bu durum, hayranları arasında büyük bir şaşkınlığa yol açarken, “ayrılık kesinleşti” yorumları medyada yer bulmaya başladı.

ITALYA TATİLİNİN ARDINDAN GELEN SÜPRİZ

Birlikte gerçekleştirdikleri İtalya tatilinde romantik paylaşımlar yapan çiftin, bu tatilin ardından tüm izlerini silmesi, birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın sosyal medya paylaşımı ise adeta gündeme bomba gibi düştü. Arzu Sabancı, bir reels videosunu hikayesinde paylaşarak, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, uzun zamandır oğlunun ilişkisine karşı olduğu iddia edilen Arzu Sabancı’nın Hakan’a yönelik bir gönderme yaptığı öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşım için “Ben demiştim” yorumları yaptı.

HEMEN HERKES BU İLİŞKİYE MESAFELİYDİ

Geçtiğimiz ay çıkan haberlere göre, Sabancı ailesinin bu ilişkiye baştan beri mesafeli durduğu belirtiliyordu. Özellikle Arzu Sabancı’nın, oğluna “Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir” şeklinde bir tavsiyede bulunduğu; baba Ömer Sabancı’nın ise olası medya olaylarına karşı Hakan’ı dikkatli olması yönünde uyardığı ifade edildi. Erçel’in yeni projesi Aşkı Hatırla’daki cesur sahnelerin, Sabancı ailesinde rahatsızlık yarattığı ve bu durumun çiftin arasındaki sorunlara neden olduğu söyleniyor. Tüm bu gelişmelere rağmen, Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş durumda.