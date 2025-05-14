Hande Yener’in Sahne Kıyafeti Eleştirildi

SAHNE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hande Yener son günlerde gerçekleştirdiği röportajlarla gündemde kalıyordu. Ancak bu sefer, sahne üzerindeki tarzıyla sosyal medyada uzun süre tartışmalara neden oldu. Yener, dün gece bir mekan sahnesinde hayranları için sevilen parçalarını seslendirdi.

KIYAFETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fakat Yener’in sahne performansından ziyade, tercih ettiği kıyafet dikkat çekti. Yener, giydiği elbise ile sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. Bazı kullanıcılar, “Yener’in kıyafetini masa örtüsüne benzetti.” şeklinde yorumlar yaptı.