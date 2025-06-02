Hane Halkları Konut Harcamalarına Yüzde 26 Ayırdı

TÜKETİM HARCMALARI DAĞILIMI

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl, hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük bölümü konut ve kira harcamalarına ait oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik “hane halkı tüketim harcaması” istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, hane halklarının yaptığı tüketim harcamalarının en yüksek oranı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları oldu. Ardından, ulaştırma harcamaları yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları ise yüzde 18,1 ile takip etti. Toplam tüketim harcamaları içinde en düşük payı alan harcamalar ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,3 ile eğlence, spor, kültür ve sağlık harcamaları oldu.

FARKLI GELİR GRUPLARINDA HARCA

Temel gelir kaynağı olarak maaş, ücret ve yevmiye alan haneler, konut ve kira harcamalarına yüzde 24, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16,4 ve ulaşıma yüzde 23 oranında pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan haneler ise konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaşıma yüzde 26,4 pay yaptı. Yüksek gelirlilerde ulaşıma yapılan harcama oranının düşük gelirlilere göre iki kat daha fazla olduğu belirlendi. Gelir düzeyine göre sıralandığında, en yüksek gelire sahip beşinci yüzde 20’lik gruptaki hane halklarının ulaştırma harcamalarına yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ile alkolsüz içeceklere yüzde 12,8 harcama yaptığı görüldü. En düşük gelir grubundaki birinci yüzde 20’lik gruptaki hane halkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 30,4 ve ulaşıma yüzde 10,1 harcama yaptı.

Hane halkı büyüklüğüne göre yapılan tüketim harcamalarının dağılımı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 15,1 ve ulaşıma yüzde 14,4 pay ayırdığı kaydedildi. Ayrıca, altı ve daha fazla kişiden oluşan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 24,7, konut ve kiraya yüzde 22,4 ve ulaşıma yüzde 20,4 harcama yaptı. Gelir arttıkça gıda ürünlerinin israf edildiğine dair bir artış olduğu gözlendi. En fazla israf edilen gıda gruplarına bakıldığında, büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32 ile ekmek ve yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.