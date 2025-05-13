Hanehalkı Borcu 18,2 Trilyona Ulaştı

HANEHALKI BORCUNDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

ABD’de hanehalkı borcu, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,9 artarak toplamda 18,2 trilyon dolara yükseldi. Bu bilgi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York şubesince hazırlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu’ndan alındı. Rapora göre, Amerikalıların toplam borcu, bir önceki çeyreğe göre 167 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Ayrıca yıllık bazda hanehalkı borcu 516 milyar dolar artmış durumda.

KONUT KREDİLERİ YÜKSELİYOR

Amerikalılar, hanehalkı borcunun en büyük kısmını konut kredileriyle oluşturmaya devam ediyor. İlk çeyrek itibarıyla konut kredisi borcu, 12,8 trilyon dolara ulaşarak bir önceki çeyreğe göre 199 milyar dolar arttı. Yıllık verilere bakıldığında ise bu kalemdeki artış 362 milyar doları buluyor.

DİĞER BORÇ KALemLERİ

Amerikalıların borçlandığı diğer kalemler arasında otomobil kredileri 1,64 trilyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Bunu 1,63 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,18 trilyon dolarla kredi kartları izliyor. Ancak, söz konusu dönem içerisinde kredi kartı borçları geçen çeyreğe göre 29 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar ise 13 milyar dolar azalış gösterdi. Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise 16 milyar dolar artış kaydetti.