Hangi illerde ittifak yapılacak?

Yerel seçim hazırlıkları Ankara’yı hareketlendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli ile yapacağı görüşmede hangi illerde ittifak yapılacağı belli olacak.
CNN Türk yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal aday belirleme komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü söylerek, “Görüşmeler olumlu geçiyor genel başkanlara sunulacak çerçeveyi paylaşacaklar. 2 hafta içine netiyece varır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Amerika gezisi dönüşünde, kalan 21 ilin adayları da netleşecek. AK Parti İstanbul adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
AK Parti’de bir yandan da 10 maddelik seçim manifestosu için hazirlık yapılıyor.
MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayacak, AK Parti’nin adayını destekleyecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuyla ilgili ortaya atılan, MHP tüzüğünde başka parti lehine çalışma yapılmasının ihraç sebebi olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Yalçın, “Parti tutumuna aykırı eylemler ihraç gerekçesidir, Cumhur İttifakı milletvekillerini oylarıyla kabul edilmiş, yasal bir ittifaktır” dedi.
NTV