Hangi Şehirlerde Okullar Tatil Edildi?

OKULLARDA KAR VE BUZLANMA TATİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzlanma ile ilgili uyarıları sonrasında, birçok ilde okullar tatil oldu. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın’da valilikler tarafından eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışırken, valiliklerden gelen resmi açıklamalar netlik kazandı.

ORDU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçede eğitime tam olarak, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu. 📌 Tamamen tatil edilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey. 📌 Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı.

GİRESUN VE SAMSUN’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Giresun Valiliği, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildiğini bildirdi. Ayrıca, Giresun merkezi ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde belde ve köy okullarında eğitim durduruldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların 26 Şubat’ta tatil olduğunu açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları için de idari izin geçerli olacak.

RİZE VE TRABZON’DA EĞİTİM DURDU

Yoğun kar nedeniyle Rize’de 99 köy yolu ulaşıma kapandı ve il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten gelen açıklamada, çığ riski ve buzlanma sebebiyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı belirtildi. Trabzon’da ise Köprübaşı ilçesinde tüm okullar tatil edildi. Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerindeki taşımalı eğitime de ara verildi.

SİNOP VE ARTİN’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop’ta Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde tüm okullar tatil oldu. Merkez, Durağan ve Gerze ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi. Artvin’de de buzlanma ve ulaşım sorunları nedeniyle okullar 1 gün daha kapalı kalacak.

VAN VE IĞDIR’DA DA TATİL UYGULAMASI

Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde de eğitime ara verildi.

26 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, 26 Şubat’ta yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.