Hangzhou’da 3.000 Kiraz Ağacı Çiçek Açtı

BİNJIANG BÖLGESİNE YENİ ÇEKİM MERKEZİ

Hangzhou, 26 Mart — Çin’in Hangzhou kenti, Binjiang bölgesindeki Wentao Yolu boyunca açan 3.000’den fazla kiraz ağacı ile dikkat çekiyor. Bu muhteşem manzara, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geliyor.

KİRAZ AĞAÇLARININ GÖSTERİSİ

Bölgedeki kiraz ağaçları, ziyaretçilere büyüleyici bir doğal güzellik sunarak hem yerli halkı hem de turistleri kendine çekiyor. Çiçek açan kiraz ağaçlarının renkleri, baharın gelişini müjdeleyerek insanları dışarı çıkmaya teşvik ediyor.