Hanife Korkmazgöz, ms’li kadın

Hanife Korkmazgöz, 44 yaşında ve Ankara’da yaşayan iki çocuk annesi. 12 yıl önce Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını öğrendikten sonra tedaviye başladı. Ancak 11 yıl süren tedavisinin ardından bir süreliğine ara veren Korkmazgöz, 4 ay önce ağır bir atak geçirerek iş yerinde bayıldı. Şu an tekrar tedaviye başlamış olan Korkmazgöz, 3 aylık bir sürecin ardından sağlığına kavuştu.

HASTALIK SÜRECİ

Korkmazgöz, 2013 yılında ikinci çocuğuna hamile kaldığında bulanık görmeye başladığını söyledi. Oğlunun doğumundan sonra rahatsızlıkları devam etti ve bu nedenle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kendisine MS teşhisi konuldu ve tedavisinin süreci başladı. 11 yıl boyunca tedavi gördükten sonra çeşitli sebeplerle 2024 yılında tedaviye ara verdi. Ancak tekrar ağır bir atak geçirdiğinde hastaneye kaldırıldı. Sonrasında 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından nisan ayında tamamen iyileşti.

SOSYAL HAYATA DÖNÜŞ

Hanife Korkmazgöz, tedavi sürecini anlatarak, “Gözlerim bozulunca göz doktoruna, ardından nöroloji servisine gittim. Hastaneye gitmeden önce hep yorgunluk hissediyordum ama gözlerim bulanık görünmeye başlayınca hastaneye başvurdum. MS tanısı konduktan sonra tedaviye başladık. Yaşadığım stres beni çok zorladı ve bir noktada hastalığım beni bayıltacak duruma getirdi. Nisan’ın 10’unda hastaneden çıkınca çocuklarımla daha çok vakit geçirmeye başladım” ifadesini kullandı.

HASTALIĞIN ANLAŞILMASI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nalan Güneş, MS hastalığının santral sinir sisteminin otoimmün bir hastalığı olduğunu belirterek, “20-40 yaş arası kadınlarda sık görülüyor. Görme bulanıklığı ile başvurabilirler. Türkiye’de 10 binde 4 oranında görülmekte; genellikle çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde de erkeklerde de rastlanabiliyor” diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ VE ÖNEMİ

Korkmazgöz’ün geçirdiği atağa ilişkin bilgi veren Dr. Güneş, “Tedavi uyumsuzluğu olan dönemlerinde çok ağır bir atak geçirebildi. Acil serviste hızlı müdahale şansı bulduk ve yoğun bakımda 10 gün geçirdi. Şu an her şey yolunda” dedi. MS hastalığının ataklar ile seyrettiğini ifade eden Güneş, bu durumda tedavi sürecinin devam etmesinin önemini vurguladı. Hastaların herhangi bir şekilde şikayetleri olduğunda zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Korkmazgöz ve diğer MS hastalarının, tedavi altında sosyal hayatlarına devam edebileceklerini belirten Güneş, engellilik durumu olan hastalara destek olunmasının önemine dikkat çekti.