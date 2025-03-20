Hanifi Değer: Gaziantep’teki Gönüllü Aşçı

HANİFİ DEĞER’İN GÖNÜLLÜ HİZMETİ

Gaziantep’te 78 yaşındaki Hanifi Değer, yaklaşık 6 yıl önce emekli olduktan sonra Türk Kızılayı’nın aşevinde gönüllü olarak ihtiyaç sahipleri için yemek yapıyor. Yıllarca aşçılık yapan Değer, emeklilik sonrası çocukluk sevgisi olan Kızılay’a katılma kararı aldı. Depremler sonrası da bu yardıma devam ederek, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor.

RAMAZAN AYINDA YARDIMLAŞMA RUHU

Asrın felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Kızılay Gaziantep Şubesi’ne katılan Değer, Ramazan ayı boyunca her gün 9 bin 200 kişinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. İlerlemiş yaşına rağmen gün boyu aşevinde çalışan Değer, bu faaliyetleriyle Ramazan’ın paylaşma ruhunu da yaşatıyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK AŞÇILIK YAPIYOR

Değer, aşçılığı ağabeylerinden öğrendiğini ifade ederek, “Benim mesleğim aşçılık. Emekliliğim sonrası parmaklarım tutmamaya başladı. Doktordan aldığım tavsiye üzerine Kızılay’a gönüllü aşçı olarak katıldım ve yaklaşık üç yıldır burada çalışıyorum.” diyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtiyor.

DEPREMDE FEDAKARLIK GÖSTERDİ

Hanifi Değer, depremlerde de depremzede olmasına rağmen aşevinde her gün yemek yapmaya devam etti. “Yaraların sarılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.” diyor.

KIZILAY YETKİLİSİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Hanifi amcamız, deprem sürecinden beri aşevimizde gönüllü olarak çalışan bir ferdimiz. Kendisi bizim için büyük fedakarlıklar yapıyor.” şeklinde konuştu. Bozgeyik, Değer’in fedakarlıklarının uluslararası ödül için önerildiğini belirtti.