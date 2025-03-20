Hanifi Değer Kızılay Aşevinde Gönüllü Çalışıyor

EMEKLİ AŞÇI GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Gaziantep’te, çocukluk yıllarından beri aşçılığın sevilmesi sonucu, uzun yıllar ailesinin maddi geçimini bu meslekle sağlayan 78 yaşındaki Hanifi Değer, yaklaşık 6 yıl önce emekli oldu. Aşçılık mesleğini bırakmasının ardından, Türk Kızılay’da gönüllü olarak çalışma kararı alarak, ihtiyaç sahiplerine yemek yapma görevini üstlendi.

KIZILAY’IN AŞEVİNE GÖNÜL VERDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Türk Kızılay Gaziantep Şubesi’nde aşevinde gönüllü olarak yemek hazırlamaya başlayan Hanifi Değer, deprem felaketi sırasında da günlük olarak yardımlarını sürdürüyor. Her gün aşevine gelerek ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişiye sıcak yemek hazırlayan Değer, bu süreçte gösterdiği özveriyle de dikkat çekiyor.

Şehitkamil ilçesindeki Türk Kızılay Gaziantep Şubesi’nde ekip çalışmasıyla yemek hazırlayan Hanifi Değer, Ramazan ayının manevi havasını yansıtarak, ihtiyacı olanlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aşevinde düzenli olarak çalışan Değer, ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam ediyor.

KENDİSİNE SUNULAN FIRSATA ŞÜKREDİYOR

Aşçılığı ağabeylerinden öğrendiğini ifade eden Hanifi Değer, “Aşçılık benim mesleğim. Emekli olduktan sonra Kızılay’a gönüllü aşçı olarak katıldım ve yaklaşık üç senedir burada çalışıyorum” diyor. İhtiyaç sahiplerine yemek hazırlamanın kendisi için bir fırsat olduğunu ve bu yaşta bile yardıma muhtaç insanlara destek olmanın değerini bildiğini belirtiyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, Hanifi Değer’in fedakarlıklarını vurgulayarak, “Hanifi amcamız, deprem sürecinden beri aşevimizde gönüllü olarak çalışan bir ferdimiz. Kendisi ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor” diyor. Bozgeyik, Değer’i ‘Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri’ için örnek şahsiyet olarak önerdiklerini ve bu fedakarlığın ödüllendirilmesini umduklarını belirtiyor.