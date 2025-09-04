Hannah Dodd’un Başarı Hikayesi İlham Veriyor

İNGİLTERE’DEN İLHAÇ VEREN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

İngiltere’den gelen etkileyici başarı hikayesi dikkat çekiyor. Bir zamanlar barların tuvaletlerinde temizlik yapan Hannah Dodd’un yaşamı adeta bir ‘Külkedisi’ masalına dönüştü. 1995 doğumlu bu genç oyuncu, günümüzde dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip dizilerden birinin başrolünde yer alıyor. Dodd’un parıltılı dünyaya ilk adımı, 19 yaşında iken Romeo Beckham ile birlikte yer aldığı Burberry reklamıyla gerçekleşti. Ancak bu önemli başarı, onu gerçek yaşamdan koparan bir unsur olmadı.

DİZİ KARIYERİNİN İNŞASI

Reklam çekimlerinin ardından çantasını toplayarak çalıştığı bara geri dönen Dodd, temizlik işine devam etti. Reklam projeleri sonrası küçük rollerde yer alarak adım adım oyunculuk kariyerini inşa etti. Şimdi ise Netflix’in tüm dünyada yankı uyandıran dizisi “Bridgerton” ile büyük bir çıkış yakaladı. Dodd, Shonda Rhimes’ın imzasını taşıyan yapımın üçüncü sezonunda “Francesca Bridgerton” karakterini canlandırıyor. Dodd’un canlandırdığı Francesca, serideki diğer karakterlere göre daha içe dönük ve zarif bir yapıda. Bu yeni rol, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşır.

KARİYERİNE YENİ BİR YÖN VERİYOR

Yaşadığı bu dönüşüm karşısında halen şaşkın olan Dodd, “Sete ilk adım attığımda, sanki bir anda televizyon ekranının içine girmiş gibi hissettim. Önceki işimi düşününce bu değişim bana hala inanılmaz geliyor” diyor. Julia Quinn’in eğlenceli bir dille kaleme aldığı 19. yüzyılda geçen 8 kitaplık seriden uyarlanan ‘Bridgerton’ dizisi; Rege-Jean Page, Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor ve Simone Ashley gibi birçok genç ismin kariyerini zirveye taşımıştı. Şu an dikkatler, Hannah Dodd’un başarılarına çevrildi.