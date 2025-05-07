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Hanönü İlçesinde Fide Dağıtımı Yapıldı

DOMATES VE BİBER FİDELERİNDEN YARARLANMAYA BAŞLANDI

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 25 bin adet domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan yüzde 75 hibeli fide dağıtım projesine başvuran vatandaşlara, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında fideleri verildi.

ÜRETİCİLERİN YÜKSEK VERİM HEDEFİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, “Bakanlığımız tarafından üreticilerimizin daha kaliteli üretim yaparak verimi yüksel fide alabilmesi için çalışma yapıldı. Bu fideler bizim aracılığımızla üreticilere ulaştırıldı. Üreticilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmesini dileriz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

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