Haberler

Hanönü’de Kadına Şiddete Dikkat!

FUTBOL MAÇINDA KADINA ŞİDDET MESAJI VERİLDİ

Hanönü’de, kurumlar arası gerçekleştirilen bir futbol karşılaşmasında kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla iki pankart açıldı. Hanönü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen turnuva, Hanönü İlçe Stadyumu’nda yapıldı.

PANKARTLAR İLGİYLE KARŞILANDI

Maç sırasında açılan pankartlarda “Kadına şiddet insanlık suçudur” ve “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” ifadeleri yer aldı. Bu pankartlar, stadyumu dolduran izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi.

ÖNEMLİ

Haberler

MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist ile mağarada yakalanan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplamda 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haberler

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl anmasında, geçmişten alınan derslerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.