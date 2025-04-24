Hanönü’de Kadına Şiddete Dikkat!

FUTBOL MAÇINDA KADINA ŞİDDET MESAJI VERİLDİ

Hanönü’de, kurumlar arası gerçekleştirilen bir futbol karşılaşmasında kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla iki pankart açıldı. Hanönü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen turnuva, Hanönü İlçe Stadyumu’nda yapıldı.

PANKARTLAR İLGİYLE KARŞILANDI

Maç sırasında açılan pankartlarda “Kadına şiddet insanlık suçudur” ve “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” ifadeleri yer aldı. Bu pankartlar, stadyumu dolduran izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi.