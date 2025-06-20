Hanönü Kooperatiflerinin Kurulları Tamamlandı

KOOPERATİF GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bulunan kooperatiflerin genel kurulları başarıyla gerçekleştirildi. Hanönü ilçesinde aktif olan 16 kooperatifin olağan genel kurulları sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Köy Kooperatifleri Mali Müşaviri Ömer Bayrak, “Kastamonu genelinde birliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren 294 kooperatiften Hanönü ilçemizde faaliyet gösteren 1 sulama, 2 süt olmak üzere 13 kooperatifin son genel kurulu tamamlanmıştır. Yapılan genel kurullarda kooperatiflerin önceki yılların hesapları, yapılan işler üyelere anlatılmıştır.” dedi.

ÜYELER KATILDI

Gerçekleştirilen bu genel kurullarda, üyeler kooperatiflerin geçmiş yıl faaliyetleri ve hesapları hakkında detaylı bilgi aldı. Katılımcılar, verilen bilgi ve belgeler ışığında kooperatiflerin işleyişine dair değerlendirmelerde bulundu. Bu tür genel kurullar, kooperatiflerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için gereken bir konu olarak önem taşıyor.

GELECEK PLANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Kooperatiflerin geleceği ve yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Üyeler, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek daha verimli projelere imza atma hedefinde olduklarını belirtti. Genel kurullar, Hanönü ilçesinde kooperatifler arası dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir adım oldu.