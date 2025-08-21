Hapis Cezalı Firari, Tartışmada Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bolu’da, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaraladı. Olay, sabah saat 05.00 civarında Karaçayır Mahallesi’nde gerçekleşti. Y.Y. ve T.Ü. arasında çıkan tartışma, büyüyerek Y.Y.’nin tabancasıyla T.Ü.’ye ateş etmesine yol açtı.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

T.Ü., karnına isabet eden kurşunla yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi. Olayın ardından silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Y.Y., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan Y.Y.’nin kimlik sorgusunda, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.