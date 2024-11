Hapis Cezası Alan Alkollü Sürücü 9 Yıl

KAZALARIN NEDENİ VE SONUÇLARI

Etimesgut ilçesi 1’inci TBMM Caddesi’nde 26 Şubat’ta meydana gelen üzücü bir olayda, Mehmet Can Dandin’in kullandığı 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert’e çarptı. Kaza sonucunda Can ve Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki üç arkadaş olaydan sonra kaçtı. Ancak iki gün sonra polise teslim olan Dandin, tutuklandı.

KANUNDAN KAÇIŞ VE YARGILAMA SÜRECİ

Mehmet Can Dandin, yaklaşık üç ay sonra 22 Mayıs’ta avukatının yaptığı itiraz ile Sulh Ceza Hakimliği tarafından 500 bin lira teminat bedeli ödemesi şartıyla, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı koyulan adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi. Ancak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası Dandin, 3 Haziran’da yeniden tutuklandı. Dandin’in tahliyesinden yalnızca iki gün sonra, 24 Mayıs’ta iddianame hazırlandı.

IDDIANAMENIN DETAYLARI

İddianamede, sanık Dandin’in yanındaki üç arkadaşıyla bir lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği, hız sınırının 50 kilometre olduğu bir yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi. Dandin’in aracının kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert’e çarpıp ölümlerine sebep olduğu belirtildi. İddianameye göre, Adli Tıp Raporu da Dandin’in asli kusurlu olduğunu, ölen Ekin Sert ve Umut Can’ın ise kusursuz olduğunu ortaya koydu.

ADALET BEKLENTİSİ

Kazanın ardından, mağdur ailelerinin duyduğu acının hafifletilmesi için adaletin en önemli yere sahip olduğu ifade ediliyor. Olay, yalnızca mağdur ailelerinin değil, toplumun genelinde de büyük bir üzüntü ve infial yaratıyor. Adaletin yerini bulması, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.